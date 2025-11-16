Путин созвонился с Нетаньяху: о чем был разговор

Тем временем состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В процессе диалога проведен обмен мнениями по «ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества», сообщили в Кремле. Отмечается, что акцент стоял, в том числе, на вопросе энергетике. Помимо прочего, лидеры обсудили скорый саммит ОДКБ в Бишкеке. Владимир Путин и Александр Лукашенко также побеседовали на предмет личной встречи лидеров стран-членов Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге.