Путин созвонился с Нетаньяху: о чем был разговор

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин созвонился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Они провели переговоры 15 ноября. В пресс-службе Кремля сообщили детали диалога лидеров.

Как утверждается, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Состоялся полноценный обмен мнениями. В сообщении подчеркивается, что лидеры сделали акцент на секторе Газа. Они обсудили выполнение сделки по прекращению огня и обмену заложниками.

Стоит напомнить, что мирное соглашение заключено между Израилем и пропалестинским движением ХАМАС. За время действия сделки удалось совершить несколько обменов заложниками.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху также поговорили на предмет иранской ядерной программы. Они обсудили методы содействия стабилизации ситуации в Сирии.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Москву посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным. Президента Казахстана тепло приняли в Кремле. Его ждал горячий чай в личной квартире российского лидера. Встреча продлилась довольно долго. Она состояла из двух частей: официальной и неформальной.

Тем временем состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В процессе диалога проведен обмен мнениями по «ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества», сообщили в Кремле. Отмечается, что акцент стоял, в том числе, на вопросе энергетике. Помимо прочего, лидеры обсудили скорый саммит ОДКБ в Бишкеке. Владимир Путин и Александр Лукашенко также побеседовали на предмет личной встречи лидеров стран-членов Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге.

Главы двух государств-соседей, кроме того, затронули вопросы обороны и безопасности России и Белоруссии. Они обсудили строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Важным аспектом разговора также стала ситуация на границе Союзного государства.

