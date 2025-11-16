Орбан считает, что конфликт на Украине скоро завершится

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в относительно недалёком будущем. В интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру он выразил уверенность, что мирное урегулирование стало гораздо ближе.
По словам Орбана, для прекращения боевых действий необходима единая позиция западных стран. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытается добиться переговоров, тогда как руководство Евросоюза, по его мнению, продолжает ориентировать Киев на военные действия, рассчитывая на изменение ситуации на передовой в свою пользу.
Отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин вести диалог о мире, Орбан сказал, что российский президент заинтересован в прекращении конфликта. Он объяснил свою позицию тем, что любой конфликт сопряжена с серьёзными человеческими потерями и экономическими издержками.
Ранее Орбан заявил, что страна не будет оказывать финансовую поддержку Украине.