Орбан считает, что конфликт на Украине скоро завершится

По словам Орбана, для прекращения боевых действий необходима единая позиция западных стран. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытается добиться переговоров, тогда как руководство Евросоюза, по его мнению, продолжает ориентировать Киев на военные действия, рассчитывая на изменение ситуации на передовой в свою пользу.