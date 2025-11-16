В переписке Эпштейна нашли упоминание о компромате на Трампа

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении обратиться в Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований с требованием провести проверку предполагаемых контактов бывшего американского лидера Билла Клинтона, бывшего главы Минфина Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном. Напомним, что Эпштейн был обвинён в организации сети по торговле несовершеннолетними девушками и скончался в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать республиканца «с потрохами» в обмен на свободу. Сам финансист в своих письмах называл американского лидера «собакой, которая не лаяла».