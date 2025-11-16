Глава МИД Турции назвал сумму расходов ЕС на украинский конфликт

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber сообщил, что совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли 1 трлн евро.
Турецкий дипломат подчеркнул, что введённые против России ограничительные меры оказали серьёзное негативное воздействие на экономику и политическую стабильность Европейского союза.
Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт, по его мнению, приблизился к возможному завершению.
Ранее в Германии назвали сроки возобновления энергетического сотрудничества с Россией.
