Глава МИД Турции назвал сумму расходов ЕС на украинский конфликт

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber сообщил, что совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли 1 трлн евро.

Турецкий дипломат подчеркнул, что введённые против России ограничительные меры оказали серьёзное негативное воздействие на экономику и политическую стабильность Европейского союза.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт, по его мнению, приблизился к возможному завершению.

Ранее в Германии назвали сроки возобновления энергетического сотрудничества с Россией.

