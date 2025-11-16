Панкратов отметил признаки паранойи у Брижит Макрон после травли из-за пола

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит — на фоне обсуждения ее пола впала в состояние сильной тревоги с признаками параноидального мышления, сообщил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Таким образом эксперт прокомментировал обсуждаемое во французских СМИ появление Брижит Макрон на церемонии в память о жертвах терактов 13 ноября в темных очках.
Напомним, в Париже проходит процесс по делу о кибербуллинге первой леди Франции. Ответчики пытаются доказать, что Брижит Макрон родилась мужчиной*. В качестве одного из доказательств было предъявлено фото жены президента в купальнике.
«Появление на публичном мероприятии в тёмных очках, особенно на траурной церемонии в ноябре, когда солнечный свет минимален, — первый и главный индикатор. Это классический защитный механизм создания физического барьера между объектом и окружающей средой. Глаза — самая информативная зона лица. Они выдают эмоциональное состояние: страх, неуверенность, тревогу, гнев. Микродвижения глаз невозможно полностью контролировать даже при профессиональной подготовке. Скрывая глаза за тёмными линзами, Брижит Макрон исключает возможность считывания этих сигналов. На фотографиях с церемонии видно, как она поправляет очки обеими руками — жест самоуспокоения, типичный для людей под стрессом. Выбор очков с синими линзами не случаен. Синий цвет в психологии восприятия ассоциируется с холодом, дистанцией, официальностью. Это усиливает эффект отстранённости. Брижит словно говорит: “Я здесь, но я недоступна для вас”», — пояснил эксперт.
Панкратов, проанализировав видео с Брижит Макрон, добавил, что первая леди Франции находится в состоянии повышенной тревожности с признаками параноидального мышления, которые при этом обоснованы реальной угрозой.
Также у нее наблюдаются признаки эмоционального истощения — зажатость, закрытые позы, подавление микровыражений.
Ранее эксперт по кибербезопасности Раевский оценил фото Брижит Макрон в купальнике на фоне слухов о ее поле.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.