Панкратов отметил признаки паранойи у Брижит Макрон после травли из-за пола

«Появление на публичном мероприятии в тёмных очках, особенно на траурной церемонии в ноябре, когда солнечный свет минимален, — первый и главный индикатор. Это классический защитный механизм создания физического барьера между объектом и окружающей средой. Глаза — самая информативная зона лица. Они выдают эмоциональное состояние: страх, неуверенность, тревогу, гнев. Микродвижения глаз невозможно полностью контролировать даже при профессиональной подготовке. Скрывая глаза за тёмными линзами, Брижит Макрон исключает возможность считывания этих сигналов. На фотографиях с церемонии видно, как она поправляет очки обеими руками — жест самоуспокоения, типичный для людей под стрессом. Выбор очков с синими линзами не случаен. Синий цвет в психологии восприятия ассоциируется с холодом, дистанцией, официальностью. Это усиливает эффект отстранённости. Брижит словно говорит: “Я здесь, но я недоступна для вас”», — пояснил эксперт.