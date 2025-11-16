Бельгия хочет заблокировать решение ЕС по российским активам через суд: чем это обосновали

В Бельгии выразили протест заявлениям лидеров стран-членов ЕС по российским активам. Они намерены конфисковать замороженные средства РФ. Однако генеральный директор бельгийской финансовой компании Euroclear Валери Урбен с этим решением не согласна. Она заявила о готовности пойти в суд для блокировки решения ЕС. Так Валери Урбен высказалась в беседе с газетой Le Monde.
Она назвала попытку Европы изъять российские средства незаконной. По мнению гендиректора компании, важно принять решения против использования активов РФ на основе правовой базы.
Валери Урбен подчеркнула, что на данный момент никакой подготовки к судебному разбирательству не ведется. Сейчас в депозитарии компании Euroclear хранятся российские активы на 193 миллиарда евро.
«В течение трех лет мы слышим в прессе громкие заявления от этих политических деятелей. Если санкции будут сняты, Россия может в любой момент постучать к нам в дверь и потребовать право на реституцию: кто тогда даст нам 140 миллиардов евро для возврата», — выразила обеспокоенность Валери Урбен.
Спикер указала на план канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он, как и многие политики из стран ЕС, предложил конфисковать российские активы.
По мнению Валери Урбен, такие шаги подорвут доверие к Евросоюзу. Она также добавила, что может ослабнуть, в том числе, авторитет Euroclear. В этом случае последствия быстро скажутся на Европе, заверила спикер.
«Законно ли это? Неясно. Прецедента не существует. Я не могу и не хочу раскошелиться на 140 миллиардов евро», — констатировала Валери Урбен.
Решение о конфискации активов РФ может принять президент США Дональд Трамп. Часть из них находятся под контролем американской юрисдикции. Этот сценарий может быть воплощен в жизнь в случае принятия конгрессом США проекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025».
Российские средства уже знают, как потратить и во Франции. Местный министр-делегат по делам Европы при МИД Республики Бенжамен Аддад предложил закупать на эти деньги европейское вооружение. Так якобы удастся достичь «компромисса» в использовании российских средств.