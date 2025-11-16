Бельгия хочет заблокировать решение ЕС по российским активам через суд: чем это обосновали

«В течение трех лет мы слышим в прессе громкие заявления от этих политических деятелей. Если санкции будут сняты, Россия может в любой момент постучать к нам в дверь и потребовать право на реституцию: кто тогда даст нам 140 миллиардов евро для возврата», — выразила обеспокоенность Валери Урбен.