Гросси рассказал, над чем бы он работал, если бы стал генсеком ООН

Он напомнил, что выборы преемника Антониу Гутерриша пройдут в 2026 году, и ранее уже подтверждал своё намерение участвовать в кампании.
По словам Гросси, урегулирование ситуации вокруг Украины стало бы одним из ключевых направлений его работы, и для этого необходимо поддерживать постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину. Он подчеркнул, что мирные инициативы не могут быть реализованы без участия ключевых участников конфликта.
Гросси отметил, что генеральный секретарь ООН обязан заниматься вопросами, затрагивающими международную безопасность и сохранение мира в глобальном масштабе. Именно такие задачи он считает основополагающими для будущего главы организации.
Ранее Гросси заявил, что положение дел на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается крайне серьезнойб требуется введение режима тишины в окрестностях объекта для проведения восстановительных работ.