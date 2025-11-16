Гросси рассказал, над чем бы он работал, если бы стал генсеком ООН

По словам Гросси, урегулирование ситуации вокруг Украины стало бы одним из ключевых направлений его работы, и для этого необходимо поддерживать постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину. Он подчеркнул, что мирные инициативы не могут быть реализованы без участия ключевых участников конфликта.