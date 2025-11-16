Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан анонсировал завершение украинского конфликта: каков прогноз

Орбан спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан порассуждал об урегулировании украинского конфликта. По его данным, кризис близок к завершению. Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в мире на Украине. Такое мнение он выразил в интервью директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.

Виктор Орбан призвал НАТО не разгонять панику о якобы нападении РФ на страны альянса. Он подчеркнул, что Москва стремится завершить конфликт скорее, при этом достигнув целей. По словам венгерского премьера, Россия не будет заинтересована в спецоперации после полного освобождения Донбасса.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — подытожил Виктор Орбан.

Он также предложил оказать давление на Украину. Политик заверил, что страна потеряла свою независимость, поэтому ее можно склонить к уступкам. Европа, по его мнению, должна приложить все усилия к этому.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше