Орбан анонсировал завершение украинского конфликта: каков прогноз

Венгерский премьер Виктор Орбан порассуждал об урегулировании украинского конфликта. По его данным, кризис близок к завершению. Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в мире на Украине. Такое мнение он выразил в интервью директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру.
Виктор Орбан призвал НАТО не разгонять панику о якобы нападении РФ на страны альянса. Он подчеркнул, что Москва стремится завершить конфликт скорее, при этом достигнув целей. По словам венгерского премьера, Россия не будет заинтересована в спецоперации после полного освобождения Донбасса.
«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — подытожил Виктор Орбан.
Он также предложил оказать давление на Украину. Политик заверил, что страна потеряла свою независимость, поэтому ее можно склонить к уступкам. Европа, по его мнению, должна приложить все усилия к этому.