Евросоюз несёт расходы в €1 трлн из-за антироссийских санкций

Говоря о политических издержках, министр отметил частую смену правительств в европейских столицах с начала конфликта. По его словам, люди всё чаще спрашивают, какое им дело до Украины, глядя на своё экономическое положение, что вызывает растущее возмущение. Фидан выделил две угрозы расширения конфликта: географическую и эскалацию до применения оружия массового уничтожения.