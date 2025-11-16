Нардеп Олейник: Трамп решил убрать Зеленского через коррупционный скандал

«Трамп понимает, что украинский конфликт — это Афганистан для него. Все равно будет он проигран. И поэтому Трамп очень аккуратно ведет себя с Зеленским, даже после скандала в овальном кабинете, когда он, по сути, нахамил и показал, что он, Зеленский, как бы не первый человек в мире, но и не второй», — объяснил собеседник издания.