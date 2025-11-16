Американский президент ведет тонкую игру, чтобы убрать Зеленского через коррупционный скандал, отметил в разговоре с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Трамп понимает, что украинский конфликт — это Афганистан для него. Все равно будет он проигран. И поэтому Трамп очень аккуратно ведет себя с Зеленским, даже после скандала в овальном кабинете, когда он, по сути, нахамил и показал, что он, Зеленский, как бы не первый человек в мире, но и не второй», — объяснил собеседник издания.
По словам Олейника, Трамп ведет свою игру аккуратно, потому что ориентируется на избирателя.
«Здесь совпали две цели. Первая — убрать Зеленского, который зарвался, на него уже, по сути, надо набрасывать намордник и убирать. А это можно сделать через расследование украинской коррупции, потому что там крадут деньги налогоплательщиков американских, ну и европейских. И вторая цель, которую ставит Трамп, это через коррупцию в Украине выйти на коррупционеров, которые получали откаты в Америке, на семью Байдена», — отметил экс-нардеп.
Ранее издание из Китайской Народной Республики Sohu опубликовало материал, в котором утверждается, что Соединённые Штаты готовятся к свержению Зеленского. Это подтверждает «пристальное внимание США» к коррупционному скандалу на Украине, а также широкое освещение этого скандала в средствах массовой информации.