Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может скоро завершиться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может скоро завершиться.

Источник: Reuters

Об этом он сказал в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на YouTube.

«Думаю, что мы очень близки к миру», — предположил Орбан.

По его словам, для прекращения конфликта необходима «единая позиция Запада». Но, как подчеркнул Орбан, пока американский президент Дональд Трамп предпринимает усилия для достижения мира, европейские лидеры подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

Ранее Орбан оценил как реальную угрозу третьей мировой войны, источником которой является украинский конфликт.

