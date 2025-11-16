Ричмонд
Орбан заявил о скором завершении конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.

По его мнению, мирное урегулирование возможно в обозримой перспективе, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в установлении мира. Орбан отметил, что для прекращения боевых действий необходима единая позиция Запада, однако сейчас действия администрации США Дональда Трампа направлены на достижение мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению войны для улучшения позиций на переговорах.

Глава венгерского правительства подтвердил свою уверенность в невозможности военной победы над Россией как ядерной державой, но при этом заявил, что в сфере обычных вооружений РФ уступает НАТО, и странам альянса не стоит опасаться нападения с её стороны. Орбан подчеркнул, что Запад должен обладать военной силой, но демонстрировать её следует за столом переговоров.

Ранее глава МИД Турции Фидан заявил, что украинский конфликт близится к завершению.

