Орбан заявил о скором завершении конфликта на Украине

По его мнению, мирное урегулирование возможно в обозримой перспективе, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в установлении мира. Орбан отметил, что для прекращения боевых действий необходима единая позиция Запада, однако сейчас действия администрации США Дональда Трампа направлены на достижение мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению войны для улучшения позиций на переговорах.