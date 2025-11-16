«Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией», — заявил Конте в интервью РБК.
Он выразил мнение, что Германия и Россия могли бы без проблем восстановить проект, но власти ФРГ предпочитают пригласить иностранного инвестора. Конте добавил, что не располагает информацией о переговорах между немецкими и американскими компаниями по этому вопросу.
Американский инвестор Стивен Линч заявлял о желании приобрести газопровод, полагая, что Европа в конечном итоге вернётся к российскому газу. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в июне, что правительство не получало обращений о покупке газопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер объяснил создание специального фонда для поддержки проекта «Северный поток — 2» необходимостью предотвратить американское вмешательство в энергетическую политику страны. Он назвал это решение «исключительно разумным», подчеркнув, что Германия, отказываясь от атомной энергетики, делала ставку на газ. Экологический фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был создан в январе 2021 года при участии компании-оператора Nord Stream 2 AG и, по мнению оппозиции, являлся инструментом для обхода американских санкций.
