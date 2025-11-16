Профайлер Панкратов: травля Брижит Макрон приведет к эмоциональным срывам

Жена президента Франции Эммануэля Макрона — 72-летняя Брижит — столкнулась с сильной травлей из-за ее пола, которая будет иметь необратимые последствия, сообщил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Таким образом эксперт прокомментировал обсуждаемое во французских СМИ появление Брижит Макрон на церемонии в память о жертвах терактов 13 ноября в темных очках.
Это произошло во время судебного процесса по делу о кибербуллинге первой леди Франции. Ответчики пытаются доказать, что Брижит Макрон родилась мужчиной*. В качестве одного из доказательств было предъявлено фото жены президента в купальнике, на котором заметили странную деталь.
Профайлер Панкратов отметил, что травля Брижит Макрон началась еще несколько лет назад, однако своего апогея она достигла именно во второй половине осени 2025 года.
На последних видео с публичных мероприятий, по оценкам эксперта, жена французского лидера выглядит зажатой и сильно встревоженной.
«Брижит вынуждена ограничить публичную активность, контролировать каждое появление, жить в состоянии осады. Это снижает её эффективность как публичной фигуры и уменьшает её влияние на образ президента. Чем больше напряжения, тем больше утечек, тем больше поводов для критики. Операция против Брижит началась в США, но наибольший эффект произвела во Франции. Если судебные процессы не приведут к реальному сдерживанию, кампания продолжится. Брижит Макрон будет вынуждена ещё больше ограничить публичную активность, что усилит критику в её адрес. Психологическое состояние будет ухудшаться. Возможны срывы, эмоциональные реакции на публике, которые станут новыми поводами для атак. Психологические последствия хронической травли необратимы», — отметил эксперт.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.