Профайлер Панкратов: травля Брижит Макрон приведет к эмоциональным срывам

«Брижит вынуждена ограничить публичную активность, контролировать каждое появление, жить в состоянии осады. Это снижает её эффективность как публичной фигуры и уменьшает её влияние на образ президента. Чем больше напряжения, тем больше утечек, тем больше поводов для критики. Операция против Брижит началась в США, но наибольший эффект произвела во Франции. Если судебные процессы не приведут к реальному сдерживанию, кампания продолжится. Брижит Макрон будет вынуждена ещё больше ограничить публичную активность, что усилит критику в её адрес. Психологическое состояние будет ухудшаться. Возможны срывы, эмоциональные реакции на публике, которые станут новыми поводами для атак. Психологические последствия хронической травли необратимы», — отметил эксперт.