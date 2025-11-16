Последние подразделения ВСУ бегут из Ямполя в ДНР

Ранее мощные взрывы прогремели на Украине после массированной атаки беспилотников «Герань-2». Десятки «Гераней» нанесли серьёзный удар по Лозовскому району Харьковской области. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов. Также в Одесской области наблюдаются перебои с электроэнергией после удара по городу Белгород-Днестровский.