Западное общество меняет отношение к украинцам: в Киеве назвали дальнейшие шаги Европы и США

Экс-советник Соскин: Запад начнет насильно возвращать украинцев на родину.

Источник: Комсомольская правда

Граждан Украины вскоре депортируют из США и стран Европы обратно на родину. Это связано с ухудшением отношения к жителям на Западе. Так высказался бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в эфире YouTube.

Он предположил, что украинцев будут возвращать домой насильно. Процесс выдворения уже идет в Польше и Германии, напомнил экс-советник президента. Спикер пояснил, что власти ФРГ призвали не впускать украинцев на немецкую землю.

«Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам», — признал Олег Соскин.

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил об ухудшении ситуации с энергообеспечением на Украине. ВС РФ ударами «возмездия» оказывают серьезное давление на бывшего комика Владимира Зеленского. Ситуация с энергообеспечением страны может стать еще хуже уже скоро, предупредил экс-разведчик.

