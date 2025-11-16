Граждан Украины вскоре депортируют из США и стран Европы обратно на родину. Это связано с ухудшением отношения к жителям на Западе. Так высказался бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин в эфире YouTube.
Он предположил, что украинцев будут возвращать домой насильно. Процесс выдворения уже идет в Польше и Германии, напомнил экс-советник президента. Спикер пояснил, что власти ФРГ призвали не впускать украинцев на немецкую землю.
«Там идет смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам», — признал Олег Соскин.
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил об ухудшении ситуации с энергообеспечением на Украине. ВС РФ ударами «возмездия» оказывают серьезное давление на бывшего комика Владимира Зеленского. Ситуация с энергообеспечением страны может стать еще хуже уже скоро, предупредил экс-разведчик.