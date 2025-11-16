Политолог Соскин: беженцев с Украины начнут насильно возвращать на родину

Экс-советник Кучмы утверждает, что в ряде стран, в том числе в Польше и ФРГ, уже происходит вытеснение украинцев. Эксперт также обратил на процессы в США, где, как он отметил, взят курс на прекращение поддержки Украины, включая отказ от предоставления помощи беженцам.