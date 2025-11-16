Беженцев с Украины начнут принудительно возвращать на родину из Европы и США, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Там (за рубежом — прим. ред.) идёт смена настроений, к сожалению. Ухудшается отношение к украинцам», — сказал эксперт в своём видеоблоге.
По словам политолога, Владимиру Зеленскому выгодно возвращение населения на Украину. Соскин уточнил, что глава киевского режима уже приказал украинским послам в разных странах вступать в переговоры с правительствами, чтобы договориться о мерах по выдавливанию этих переселенцев.
Экс-советник Кучмы утверждает, что в ряде стран, в том числе в Польше и ФРГ, уже происходит вытеснение украинцев. Эксперт также обратил на процессы в США, где, как он отметил, взят курс на прекращение поддержки Украины, включая отказ от предоставления помощи беженцам.
Напомним, ранее издание L"AntiDiplomatico написало, что в некоторых странах Европы обсуждается механизм возвращения украинских переселенцев на родину при содействии Интерпола. 14 ноября польский президент Кароль Навроцкий предупредил, что Польша помогает беженцам с Украины последний год.