Попытка спрятаться: Брижит Макрон напугала французов странным поведением

«На фотографиях с церемонии видно, как она поправляет очки обеими руками — жест самоуспокоения, типичный для людей под стрессом. Выбор очков с синими линзами не случаен. Синий цвет в психологии восприятия ассоциируется с холодом, дистанцией, официальностью. Это усиливает эффект отстранённости. Брижит словно говорит: “Я здесь, но я недоступна для вас”», — пояснил эксперт.