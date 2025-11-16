Попытка спрятаться: Брижит Макрон напугала французов странным поведением

Появление Брижит Макрон на траурной церемонии в память о жертвах терактов 13 ноября в Париже вызвало бурное обсуждение во французских и международных СМИ.
Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит выглядит и ведёт себя весьма необычно.
Спряталась от всех.
Первое, на что обратили внимание французы, темные очки поздней осенью в пасмурную погоду.
«Появление на публичном мероприятии в тёмных очках, особенно на траурной церемонии в ноябре, когда солнечный свет минимален, — первый и главный индикатор. Это классический защитный механизм создания физического барьера между объектом и окружающей средой», — пояснил Панкратов.
По словам эксперта, этот барьер — не дань моде, а осознанная или подсознательная попытка спрятаться.
«Глаза — самая информативная зона лица. Они выдают эмоциональное состояние: страх, неуверенность, тревогу, гнев. Микродвижения глаз невозможно полностью контролировать даже при профессиональной подготовке. Скрывая глаза за тёмными линзами, Брижит Макрон исключает возможность считывания этих сигналов», — отметил профайлер.
Синий цвет не случаен.
Специалист обратил внимание и на детали.
«На фотографиях с церемонии видно, как она поправляет очки обеими руками — жест самоуспокоения, типичный для людей под стрессом. Выбор очков с синими линзами не случаен. Синий цвет в психологии восприятия ассоциируется с холодом, дистанцией, официальностью. Это усиливает эффект отстранённости. Брижит словно говорит: “Я здесь, но я недоступна для вас”», — пояснил эксперт.
Психологическое состояние первой леди привлекает внимание на фоне продолжающегося в Париже судебного процесса. Ответчики пытаются доказать, что Брижит Макрон родилась мужчиной*.
В качестве одного из доказательств было предъявлено фото жены президента в купальнике. Эта травля, начавшаяся несколько лет назад, по мнению Панкратова, достигла своего апогея осенью 2025 года и оказывает тяжёлое воздействие на Брижит Макрон.
Признаки паранойи.
Панкратов, проанализировав видео с Брижит Макрон, добавил, что первая леди Франции находится в состоянии повышенной тревожности с признаками параноидального мышления, которые при этом обоснованы реальной угрозой.
Также у нее наблюдаются признаки эмоционального истощения — зажатость, закрытые позы, подавление микровыражений.
«На видео с церемонии заметны следующие маркеры. Частое касание лица и очков. Это адаптер — жест самоуспокоения, который люди совершают неосознанно при стрессе. Поправляя очки, Брижит не просто регулирует аксессуар — она снимает внутреннее напряжение», — отметил эксперт.
Еще одним сигналом является избегание визуального контакта.
«Минимизация контакта взглядом. Люди, испытывающие тревогу или чувство уязвимости, избегают длительного зрительного контакта. Контролируемое дыхание. При высоком уровне стресса дыхание становится поверхностным. Чтобы компенсировать это, человек может делать глубокие вдохи или задерживать дыхание», — подчеркнул Панкратов.
Защитная стратегия.
Появление первой леди Франции в темных очках в ноябре эксперт назвал признаком высокой степени дистресса.
«Человек в таком состоянии постоянно анализирует своё поведение с точки зрения возможной интерпретации враждебной аудиторией. Она пытается, по всей видимости, избегать спонтанности, используя защитные механизмы», — констатировал специалист.
Даже выбор гардероба, по мнению профайлера, стал частью защитной стратегии.
«Выбор строгой одежды — чёрное длинное пальто, подчёркивающее фигуру, может быть попыткой компенсировать воспринимаемую уязвимость через внешний контроль. “Если я не могу контролировать нарратив, я хотя бы контролирую своё тело и одежду”» — пояснил эксперт.
Панкратов дал неутешительный прогноз о долгосрочных последствиях этой травли для 72-летней Брижит Макрон.
«Брижит вынуждена ограничить публичную активность, контролировать каждое появление, жить в состоянии осады. Это снижает её эффективность как публичной фигуры и уменьшает её влияние на образ президента. Чем больше напряжения, тем больше утечек, тем больше поводов для критики», — отметил он.
Эксперт считает, что кампания против первой леди, начавшаяся в США и достигшая пика во Франции, может иметь необратимый характер.
«Если судебные процессы не приведут к реальному сдерживанию, кампания продолжится. Брижит Макрон будет вынуждена ещё больше ограничить публичную активность, что усилит критику в её адрес. Психологическое состояние будет ухудшаться. Возможны срывы, эмоциональные реакции на публике, которые станут новыми поводами для атак. Психологические последствия хронической травли необратимы», — резюмировал Руслан Панкратов.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.