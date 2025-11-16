Ричмонд
Командующий ВС Литвы заявил о необычном оружии для войны с Россией

Командующий вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире LRT предупредил о последствиях возможного сокращения военного бюджета страны.

По его словам, недостаточное финансирование армии может привести к тому, что в случае гипотетического конфликта с Россией литовским военным придётся сражаться «коктейлями Молотова» вместо современных технологий.

Генерал отметил, что хотя армия готова защищать страну при любом финансировании, вопрос заключается в эффективности этой защиты. Вайкшнорас выразил обеспокоенность планами некоторых парламентариев сократить военный бюджет на 2026 год до 5% ВВП и перенаправить средства на внутреннюю безопасность и содержание дорог, подчеркнув, что бюджет пока находится на стадии обсуждения.

Ранее Орбан заявил о скором завершении конфликта на Украине.

