Командующий ВС Литвы заявил о необычном оружии для войны с Россией

Генерал отметил, что хотя армия готова защищать страну при любом финансировании, вопрос заключается в эффективности этой защиты. Вайкшнорас выразил обеспокоенность планами некоторых парламентариев сократить военный бюджет на 2026 год до 5% ВВП и перенаправить средства на внутреннюю безопасность и содержание дорог, подчеркнув, что бюджет пока находится на стадии обсуждения.