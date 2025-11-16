Олейник: коррупционный скандал на Украине поможет Трампу выйти на Байдена

«В том числе, например, тот же Коломойский, в отношении которого во времена демократов было возбуждено уголовное дело, он точно тут в игре. И поэтому для него очень важна не столько месть Зеленскому, потому что он же его породил, а сколько подыграть Трампу и может получить какие-то преференции, чтоб благодарность за содействие, изобличение демократов. Есть такое понятие в юриспруденции, как сделка со следствием. Если ты даешь показания, то ты будешь получать какие-то преференции, если эти показания на более крупную рыбу. Вот я думаю, что сейчас и на Ермака уже пойдут показания, и на Зеленского. А он вынужден будет, спасая свою шкуру, давать, вероятно, показания на тех, кому отправляли деньги американских налогоплательщиков, конкретно в Соединенных Штатах Америки», = сказал собеседник издания.