Олейник: коррупционный скандал на Украине поможет Трампу выйти на Байдена

Коррупционный скандал на Украине нужен Трампу, чтобы выйти на семью Байдена и других лидеров, объяснил aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Трамп во время избирательной кампании говорил открыто, что налогоплательщики отправляют деньги в Украину, украинские коррупционеры делятся с Хантером Байденом, а тот с Байденом. То есть цепочку такую показал. И это подтверждается другими источниками. Я думаю, что раз этим занимается ФБР, то реально получить доказательства, что многие лидеры, и Пелоси, и Байден, и тот же Обама, и Клинтон получали деньги с Украины в качестве благодарности, то Трамп может похоронить демократическую партию с ее лидерами. И для него это очень важно», — отметил экс-нардеп.
По словам Олейника, не последнюю роль в этой истории играет Коломойский*
«В том числе, например, тот же Коломойский, в отношении которого во времена демократов было возбуждено уголовное дело, он точно тут в игре. И поэтому для него очень важна не столько месть Зеленскому, потому что он же его породил, а сколько подыграть Трампу и может получить какие-то преференции, чтоб благодарность за содействие, изобличение демократов. Есть такое понятие в юриспруденции, как сделка со следствием. Если ты даешь показания, то ты будешь получать какие-то преференции, если эти показания на более крупную рыбу. Вот я думаю, что сейчас и на Ермака уже пойдут показания, и на Зеленского. А он вынужден будет, спасая свою шкуру, давать, вероятно, показания на тех, кому отправляли деньги американских налогоплательщиков, конкретно в Соединенных Штатах Америки», = сказал собеседник издания.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.