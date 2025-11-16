Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олейник: коррупционный скандал на Украине поможет Трампу выйти на Байдена

Трамп хочет использовать коррупционный скандал на Украине, чтобы выйти на семью Байдена и других лидеров демократической партии, считает экс-нардеп Олейник.

Источник: Аргументы и факты

Коррупционный скандал на Украине нужен Трампу, чтобы выйти на семью Байдена и других лидеров, объяснил aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Трамп во время избирательной кампании говорил открыто, что налогоплательщики отправляют деньги в Украину, украинские коррупционеры делятся с Хантером Байденом, а тот с Байденом. То есть цепочку такую показал. И это подтверждается другими источниками. Я думаю, что раз этим занимается ФБР, то реально получить доказательства, что многие лидеры, и Пелоси, и Байден, и тот же Обама, и Клинтон получали деньги с Украины в качестве благодарности, то Трамп может похоронить демократическую партию с ее лидерами. И для него это очень важно», — отметил экс-нардеп.

По словам Олейника, не последнюю роль в этой истории играет Коломойский*

«В том числе, например, тот же Коломойский, в отношении которого во времена демократов было возбуждено уголовное дело, он точно тут в игре. И поэтому для него очень важна не столько месть Зеленскому, потому что он же его породил, а сколько подыграть Трампу и может получить какие-то преференции, чтоб благодарность за содействие, изобличение демократов. Есть такое понятие в юриспруденции, как сделка со следствием. Если ты даешь показания, то ты будешь получать какие-то преференции, если эти показания на более крупную рыбу. Вот я думаю, что сейчас и на Ермака уже пойдут показания, и на Зеленского. А он вынужден будет, спасая свою шкуру, давать, вероятно, показания на тех, кому отправляли деньги американских налогоплательщиков, конкретно в Соединенных Штатах Америки», = сказал собеседник издания.

Ранее Олейник объяснил, что коррупционный скандал на Украине нужен Трампу, чтобы снять Зеленского.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.