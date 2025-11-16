Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Премьер уточнил, что Западу для достижения мира нужна единая позиция, поскольку сейчас по Украине нет консенсуса. По его словам, США при американском лидере Дональде Трампе выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта для улучшения своих переговорных позиций.