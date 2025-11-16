Европейские лидеры потратили колоссальную сумму на поддержку Украины. Политические и экономические последствия для ЕС ощутимы. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан отметил, что ограничения Евросоюза против РФ оказали влияние на европейцев. Глава МИД заявил, что украинский конфликт обходится Европе в 1 триллион евро, цитирует телеканал A Haber.
Хакан Фидан назвал ЕС якобы неактивной стороной конфликта. При этом, уточнил он, Европа участвует в противостоянии, финансируя Киев.
Министр иностранных дел Турции уведомил, что ЕС также вынужден вкладываться в повышение собственной военной мощи. По его словам, финансирование Украины негативно отразится на европейском образовании, здравоохранении, энергетике и других сферах жизни. Это также приведет к удорожанию жизни.
«Европа участвует в конфликте, постоянно финансируя и оказывая поддержку Киеву, и несет таким образом расходы. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — утвердил Хакан Фидан.
Он вместе с тем уведомил, что ситуация между Москвой и Киевом якобы близка к урегулированию. Министр считает, что сторонам сейчас важно «сделать шаг». Турция готова помочь с переговорами, отметил он.
«Сейчас, на мой взгляд, этот конфликт находится в самой близкой к остановке точке. Мы видим, что все условия для перемирия уже созрели», — заверил Хакан Фидан.
В Бельгии тем временем выразили протест заявлениям лидеров стран Евросоюза по российским активам. Генеральный директор компании Euroclear Валери Урбен не согласилась с решением о конфискации средств РФ. Она заявила о готовности пойти в суд для блокировки таких шагов ЕС. Она назвала попытку Европы изъять российские средства незаконной.
Европейское финансирование может не оказать никакой помощи нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. В США уже надеются как можно скорее сменить главу иностранного государства. Ведется активный поиск кандидата на этот пост. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, наблюдаются слишком частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон. Он считает, что саммиты связаны с заменой бывшего комика Зеленского.