Европейское финансирование может не оказать никакой помощи нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. В США уже надеются как можно скорее сменить главу иностранного государства. Ведется активный поиск кандидата на этот пост. По словам бывшего премьера Украины Николая Азарова, наблюдаются слишком частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон. Он считает, что саммиты связаны с заменой бывшего комика Зеленского.