Американские власти подбирают замену Владимиру Зеленскому, приглашая в Вашингтон других представителей киевского режима, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Я знаю, что американцы последние, наверное, полгода активно беседуют, встречают, приглашают в Вашингтон определенных политиков киевского режима, составляют свое мнение о них, формируют, я так понимаю, человека, который мог бы заменить», — сказал бывший глава правительства, которого цитирует ТАСС.
Он отметил, что это, в частности, подтверждается коррупционным скандалом, в который оказалось вовлечено окружение Зеленского. Азаров подчеркнул, что ни одно ведомство не смогло бы инициировать соответствующее расследование без вмешательства США.
По словам экс-премьера, трудно спрогнозировать дальнейшие события в случае отставки Зеленского. Он напомнил, что при уходе главы киевского режима его пост должен временно занять председатель Верховной рады, которым сейчас является Руслан Стефанчук.
«Там (при получении полномочий Стефанчуком — прим. ред.) ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы. Вот так по конституции. Как будет на самом деле, мне трудно говорить, потому что ситуацией управляет не конституция, а управляют американцы. Ну и англичане», — пояснил бывший глава правительства.
Азаров добавил, что на Украине сейчас нет политиков, которые могли бы обеспечить нормальное развитие страны.
Напомним, ранее китайское издание Sohu выпустило статью, в которой говорится, что США готовятся к свержению Зеленского. Журналисты о коррупционном деле Тимура Миндича, который считается одним из друзей и бывших бизнес-партнёров главы киевского режима. Кроме того, в публикации отмечалось, что Зеленский «подпитывает» недовольство Вашингтона нежеланием идти на диалог с РФ.
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер рассказал, что многие жители Украины всё более равнодушно относятся к главе киевского режима на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ. Журналист отметил, что его коллеги полагают, что Зеленский политически полумертв.