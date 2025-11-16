Ричмонд
В Литве рассказали, как страна будет бороться с РФ в случае конфликта: что готовы применить

Командующий армией Вайкшнорас: Литве придется воевать с РФ коктейлями Молотова.

Источник: Комсомольская правда

Литовская армия переживает не лучшие времена. Вооруженные силы страны не готовы к гипотетическому конфликту с иностранными государствами. В случае войны с Россией Литва будет вынуждена бороться с помощью коктейлей Молотова. Так заявил командующий армией Раймундас Вайкшнорас в эфире LRT.

Генерал подчеркнул, что местные депутаты планируют урезать военный бюджет страны. По его словам, пока этот вопрос находится только на стадии обсуждения.

«Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — заключил Раймундас Вайкшнорас.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается нападать на западные страны. По его словам, РФ борется на создание нового многополярного мира.