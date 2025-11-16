Ричмонд
ВСУ бегут с позиций, притворяясь мирными жителями

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины отступают с занимаемых позиций на Харьковском направлении.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, военнослужащие ВСУ теряют боевую устойчивость, а некоторые из них, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются скрыться под видом мирных жителей.

Один из украинских военных в ходе отступления был взят в плен.

Ранее солдат ВСУ рассказал как сослуживцы пытались убить его дроном.

