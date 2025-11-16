В ходе беспорядков на марше «Поколения Z» в Мехико пострадали 100 полицейских

В ходе операции полиции удалось оттеснить нападавших и изъять многочисленные предметы, которые использовались для атак, включая камни, палки, молотки и цепи. Было задержано 20 человек, которые доставлены в прокуратуру для установления степени их ответственности и проведения необходимых следственных действий. Представитель властей подчеркнул, что полиция действовала сдержанно, не поддавалась на провокации и сосредоточилась на сдерживании агрессивных протестующих.