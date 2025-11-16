Во Франции предложили направлять замороженные активы РФ на покупку оружия

Ранее Life.ru раскрыл стоимость замороженных активов России в бельгийском депозитарии. В бельгийском депозитарии Euroclear находятся замороженные российские активы на сумму 193 миллиарда евро, из этой суммы 180 миллиардов евро принадлежат Центральному банку РФ. Общий объём активов, которыми управляет Euroclear, достигает 42,5 триллиона евро. Эта сумма превышает валовой внутренний продукт Франции более чем в 14 раз. При этом точный объём средств не отображается на экранах в штаб-квартире депозитария, а российские активы составляют лишь часть от гигантской массы находящихся в управлении средств.