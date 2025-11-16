Миндичгейт: Трамп одним ударом хочет скинуть Зеленского и достать Байдена

По мнению Олейника, цели Трампа двояки: «Первая — убрать Зеленского, который зарвался, на него уже, по сути, надо набрасывать намордник и убирать. А это можно сделать через расследование украинской коррупции, потому что там крадут деньги налогоплательщиков американских, ну и европейских. И вторая цель, которую ставит Трамп, это через коррупцию в Украине выйти на коррупционеров, которые получали откаты в Америке, на семью Байдена».