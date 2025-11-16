Миндичгейт: Трамп одним ударом хочет скинуть Зеленского и достать Байдена

На Украине набирает обороты коррупционный скандал, который начался 10 ноября после обысков, проведённых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в офисах «Энергоатома» и у Миндича. Следователи заявили, что расследуют схемы отмывания средств и незаконного обогащения. Кому и для чего нужен этот скандал, aif.ru рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Тонкая игра на устранение Зеленского.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что Дональд Трамп использует коррупционный скандал на Украине для устранения Владимира Зеленского.
«Трамп понимает, что украинский конфликт — это Афганистан для него. Все равно будет он проигран. И поэтому Трамп очень аккуратно ведет себя с Зеленским, даже после скандала в овальном кабинете», — заявил Олейник.
Политик подчеркнул, что Трамп ориентируется на избирателя, поэтому его действия так тщательно выверены.
Скандал один, а эффект — в двух странах.
По мнению Олейника, цели Трампа двояки: «Первая — убрать Зеленского, который зарвался, на него уже, по сути, надо набрасывать намордник и убирать. А это можно сделать через расследование украинской коррупции, потому что там крадут деньги налогоплательщиков американских, ну и европейских. И вторая цель, которую ставит Трамп, это через коррупцию в Украине выйти на коррупционеров, которые получали откаты в Америке, на семью Байдена».
Олейник убежден, что Трамп намерен использовать коррупционный скандал для дискредитации демократической партии.
«Трамп во время избирательной кампании говорил открыто, что налогоплательщики отправляют деньги в Украину, украинские коррупционеры делятся с Хантером Байденом, а тот с Байденом. То есть цепочку такую показал», — отметил экс-нардеп.
Он считает, что ФБР может получить доказательства причастности к коррупции лидеров демократов, включая Пелоси, Байдена, Обаму и Клинтон.
Куда побежит Зеленский?
На фоне коррупционного скандала в Сети появилась информация о том, что Зеленский может сбежать под предлогом рабочей поездки в Грецию.
Олейник, комментируя эти сообщения, поделился мнением, что Греция не является надежным вариантом для убежища.
«Он может рассчитывать на Израиль, поскольку у него может быть израильский паспорт… И вторая страна, на которую он давно уже ориентировался, это Великобритания. Там купил он дворец, встречался с королем, как его подданный», — заявил Олейник.
Он напомнил о визите Зеленского в MI6 в 2020 году, после которого тот мог стать резидентом чужой спецслужбы. Однако, по мнению Олейника, в Великобритании Зеленского может ждать судьба Березовского.