В Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы

«Армия зависима от политиков. Мы готовы к защите страны, сколько бы денег политики ни выделили на оборону, но вопрос в том, чем защищаться — с помощью современных военных технологий или коктейля Молотова», — сказал он.
Спикер выразил мнение, что обеспечить средства «сдерживания» можно было бы в случае принятия проекта бюджета, в котором на военную сферу выделялось бы более 5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Ранее, 28 октября, сообщалось, что Великобритания ищет способ противостоять России на территории Прибалтики.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные страны не скрывают приготовления новой большой войны на Европейском континенте.