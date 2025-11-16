Ричмонд
В Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы

В Литве заметно недофинансирование военной сферы, из-за чего армия может быть вынуждена вести оборону с помощью коктейлей Молотова. Об этом 15 ноября заявил литовский генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире радио LRT.

Источник: Reuters

«Армия зависима от политиков. Мы готовы к защите страны, сколько бы денег политики ни выделили на оборону, но вопрос в том, чем защищаться — с помощью современных военных технологий или коктейля Молотова», — сказал он.

Спикер выразил мнение, что обеспечить средства «сдерживания» можно было бы в случае принятия проекта бюджета, в котором на военную сферу выделялось бы более 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Великобритания ищет способ противостоять России на территории Прибалтики.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные страны не скрывают приготовления новой большой войны на Европейском континенте.

