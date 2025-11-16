Поставки пива из Евросоюза в Россию упали до минимума за десять лет

Импорт пива из стран Европейского союза в Россию снизился до минимальных значений с начала 2015 года. В сентябре текущего года было ввезено всего три тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Как следует из опубликованной информации, еще в августе 2025 года из Европы в Россию было ввезено порядка шести тысяч тонн. Однако потом ситуация изменилась. В сентябре импорт достиг трех тысяч тонн — вдвое меньше. Такие значения стали минимальными с января 2015 года. Тогда импорт составлял 2,8 тысячи тонн.
Лидером же по поставкам пива в Россию в сентябре 2025 года стала Германия. Она ввезла пенного напитка на 640 тонн. На втором месте оказались Латвия и Чехия. Они поставили 622 и 555 тонн пива соответственно.
Тем временем растет импорт новых автомобилей в Россию. В октябре, как сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, было ввезено сразу 59,9 тысяч машин. Особенной популярностью пользовалась марка Toyota. При этом самым ввозимым авто стала Honda Freed.