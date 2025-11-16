Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставки пива из Евросоюза в Россию упали до минимума за десять лет

ЕС импортировал в Россию всего три тысячи тонн пива в сентябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Импорт пива из стран Европейского союза в Россию снизился до минимальных значений с начала 2015 года. В сентябре текущего года было ввезено всего три тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Как следует из опубликованной информации, еще в августе 2025 года из Европы в Россию было ввезено порядка шести тысяч тонн. Однако потом ситуация изменилась. В сентябре импорт достиг трех тысяч тонн — вдвое меньше. Такие значения стали минимальными с января 2015 года. Тогда импорт составлял 2,8 тысячи тонн.

Лидером же по поставкам пива в Россию в сентябре 2025 года стала Германия. Она ввезла пенного напитка на 640 тонн. На втором месте оказались Латвия и Чехия. Они поставили 622 и 555 тонн пива соответственно.

Тем временем растет импорт новых автомобилей в Россию. В октябре, как сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, было ввезено сразу 59,9 тысяч машин. Особенной популярностью пользовалась марка Toyota. При этом самым ввозимым авто стала Honda Freed.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше