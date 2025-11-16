В Литве заговорили о необычном оружии для возможного конфликта с Россией

Ранее Литва захотела усилить контроль над следующими в Калининград россиянами. Министр внутренних дел Владислав Кондратович утвердил новый порядок, по которому погранслужба, полиция и служба общественной безопасности будут совместно отслеживать передвижение транзитных пассажиров и быстрее реагировать на любые инциденты. Ужесточение связано в том числе с недавним случаем: летом россиянин спрыгнул с транзитного поезда Адлер-Калининград на территории Литвы и был позже задержан в другой стране.