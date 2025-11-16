Российские дроны сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

«Расчёты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которые направлялась в город», — говорится в сообщении.