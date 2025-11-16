Уничтожена техника ВСУ, пытавшаяся прорваться к Купянску. Видео © Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что бойцы подразделений беспилотных систем активно пресекают попытки украинских формирований доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным на Купянском направлении.
«Расчёты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которые направлялась в город», — говорится в сообщении.
По данным российских силовых структур, полученным в результате радиоперехвата, последние подразделения ВСУ покидают населённый пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военнослужащие 4-го батальона 111-й бригады теробороны дезертируют с позиций, не выдержав мощного огневого воздействия со стороны 25-й армии группировки «Запад». Оставшиеся подразделения ВСУ открыто заявляют командованию о неповиновении.
