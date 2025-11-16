Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой планируемого визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. В ходе эфира на своем YouTube-канале политик заявил, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой киевского режима, запланированная на 17 ноября в Елисейском дворце, является совершенно неприемлемой.
По его убеждению, данный визит представляет собой откровенный трюк, призванный отвлечь внимание международной общественности от разрастающегося коррупционного скандала на Украине.
Филиппо призвал Макрона проявить политическую волю и отказаться от приема Зеленского, а также полностью прекратить оказывать поддержку Украине на фоне разворачивающихся скандалов, связанных с хищением средств.
В своей речи лидер «Патриотов» призвал: «Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этой войны, для этой Украины, для этого режима».
