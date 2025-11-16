Ричмонд
Bloomberg: политика Мерца может привести к роспуску правительства ФРГ

Как отмечает агентство, в правящей коалиции ХДС/ХСС звучит критика в адрес канцлера.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие ощутимых результатов политики канцлера Германии Фридриха Мерца способно привести к досрочному роспуску правительства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает агентство, в правящей коалиции ХДС/ХСС звучит критика в адрес канцлера. По словам эксперта Германского фонда Маршалла Судхи Давид-Вильи, некоторые члены фракции подвергают сомнению заявления Мерца и задаются вопросом о практических результатах его работы.

По данным Bloomberg, неспособность кабинета министров решить ключевые проблемы, включая вопросы миграции и экономики, привела к росту популярности партии «Альтернатива для Германии». Сложившаяся ситуация породила предположения о возможном досрочном роспуске правительства, аналогичном тому, с которым столкнулась предыдущая коалиция «Светофор» в 2024 году.

Ранее опрос показал, что более 60% немцев недовольны работой Мерца.

