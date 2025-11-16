Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь с 15 на 16 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито сразу 57 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как следует из заявления оборонного ведомства, все произошло в ночь с 15 на 16 ноября. Тогда удалось уничтожить суммарно 57 БПЛА ВСУ. Больше всего — над Самарской и Волгоградской областями. Там было сбито 23 и 17 беспилотников соответственно. Еще по пять дронов были сбиты над Саратовской и Ростовской областями.

«Три — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

Напомним, похожая картина наблюдалась в ночь с 14 на 15 ноября. Тогда ВСУ также попытались ударить по российским регионам с помощью беспилотников, но российские ПВО их успешно уничтожили. Суммарно было сбито 64 дрона. Больше всего — над Рязанской областью. Там удалось сбить 25 БПЛА.

