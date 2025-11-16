Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили масштабную ночную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 57 украинских дронов самолётного типа.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, воздушные цели были перехвачены в период с 23:00 15 ноября до 7:00 16 ноября над территориями семи регионов страны.

Наибольшее количество беспилотников — 23 единицы — было сбито над Самарской областью. Ещё 17 целей уничтожено над Волгоградской областью, по пять — над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями, и один беспилотник ликвидирован над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что трое пострадали при атаке БПЛА на жилые районы Волгограда.

