Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над семью регионами России

Силы противовоздушной обороны России отразили масштабную ночную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 57 украинских дронов самолётного типа.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, воздушные цели были перехвачены в период с 23:00 15 ноября до 7:00 16 ноября над территориями семи регионов страны.
Наибольшее количество беспилотников — 23 единицы — было сбито над Самарской областью. Ещё 17 целей уничтожено над Волгоградской областью, по пять — над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской областями, и один беспилотник ликвидирован над Брянской областью.
Ранее сообщалось, что трое пострадали при атаке БПЛА на жилые районы Волгограда.
