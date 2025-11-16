Президенты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Здесь широко представлено богатое научное и духовное наследие наших великих предков — Имама Бухари, Имама Термези, Абу Мансура Матуриди, Бахауддина Накшбанди и других выдающихся мыслителей. Экспозиции также содержат рукописные издания, относящиеся к эпохам Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Тимуридов и других династий, их переводы на староузбекский язык.