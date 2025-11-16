Своим мнением по этой теме в 2024 году поделился и на тот момент исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Он заявил, что Евросоюз проводит политику систематического исторического ревизионизма (ипересмотра), передает ТАСС. По его словам, Брюссель фальсифицирует историю как Второй мировой войны, так и украинского конфликта, стремясь снять с себя ответственность за развязывание военных конфликтов и оправдать героизацию нацизма. Логинов предупредил, что такая политика приведет к негативным последствиям для самого ЕС, создав разделительные линии между странами-членами и поколениями европейцев.