Аналитик рассказал, сколько наёмников из Бразилии погибло на Украине

Ранее военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв заявил, что бойцы ВСУ взяли в заложники группу иностранных наёмников, требуя выкуп. По его словам, инцидент произошёл в районе Соболевки, где военные 92-й бригады ВСУ задержали трёх французов и двух колумбийцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. Причиной задержания стал отказ наёмников продолжать участие в боях. За каждого заложника украинские военные запросили выкуп в размере 20 тысяч евро.