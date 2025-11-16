Бойцы ВСУ пытались убить дроном сдавшегося в плен сослуживца

Он вспоминал, что именно в момент, когда они пытались эвакуироваться на «Ниве», дрон нанес удар. Чернявский настаивал, что украинский дрон не мог промахнуться мимо транспорта с пленными. Военнопленный высказал предположение, что командование ВСУ намеренно устраняет сдавшихся бойцов, опасаясь, что те раскроют какую-либо компрометирующую информацию. Сам он получил множественные осколочные ранения в правое плечо, бедро и лопатку.