Филиппо призвал отменить визит Зеленского в Париж из-за коррупционного дела

Филиппо заявил, что Зеленский использует поездку во Францию для отвлечения внимания от скандала на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон должен отменить визит главы киевского режима Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала, разразившегося на Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В понедельник, 17 ноября, Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Это неприемлемо! Просто возмутительно!» — сказал политик в своём видеоблоге.

По словам Филиппо, с помощью этой поездки Зеленский хочет отвлечь внимание от указанного скандала. Лидер также призвал Макрона прекратить оказывать поддержку Украине.

«Больше ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для этого конфликта, для этой Украины, для этого режима», — добавил он.

Напомним, ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предположил, что утечка информации в рамках коррупционного расследования на Украине могла произойти не из-за олигархов или европейских структур, а из-за властей США. Он обратил внимание, что указанное дело обнажило слабость киевского режима на фоне проблем у ВСУ на фронте и ситуации в украинской энергетике.

