Украина будет наращивать масштабы провокаций в отношении России по мере приближения к завершению конфликта, заявил информационному агентству ТАСС бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Киев уже на протяжении многих лет прибегает к провокациям, пытаясь справиться с последствиями своей неспособности победить Москву, сдержать ее», — отметил он.
Риттер добавил, что антироссийские провокации Украины поощряют западные страны, особенно Великобритания.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала о подготовке Лондоном провокации в отношении РФ в одном из европейских портов. Также глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Британия активно помогает Украине «во всех пакостях».