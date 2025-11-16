Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер: от Украины будет все больше провокаций в отношении России

Антироссийские провокации Киева поощряет Запад, подчеркнул бывший американский морпех-разведчик.

Источник: Аргументы и факты

Украина будет наращивать масштабы провокаций в отношении России по мере приближения к завершению конфликта, заявил информационному агентству ТАСС бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Киев уже на протяжении многих лет прибегает к провокациям, пытаясь справиться с последствиями своей неспособности победить Москву, сдержать ее», — отметил он.

Риттер добавил, что антироссийские провокации Украины поощряют западные страны, особенно Великобритания.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала о подготовке Лондоном провокации в отношении РФ в одном из европейских портов. Также глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Британия активно помогает Украине «во всех пакостях».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше