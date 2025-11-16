«Что касается заявления Мерца: как у потомка нациста — генерала СС, у него естественно в крови остаётся память о своём предке, который воевал против Советского Союза и уничтожал славян», — заявил Водолацкий в комментарии ТАСС.
Депутат убеждён, что немецкий канцлер стремится к созданию на Украине аналога гитлерюгенда с той же целью — максимального уничтожения славянских народов.
Водолацкий подчеркнул, что Мерц нашёл метод и способ, который когда-то применял Гитлер: одевать подростков, давать им в руки оружие и портрет Бандеры, а затем отправлять на линию боестолкновения погибать, что он назвал билетом в один конец. Парламентарий также не исключил, что экс-комик Владимир Зеленский может прислушаться к мнению Мерца, учитывая зависимость Киева от германской военной и финансовой помощи.
Гитлерюгенд — молодёжная организация в нацистской Германии, члены которой на заключительном этапе Второй мировой войны привлекались к участию в боевых действиях.
Напомним, что ранее Фридрих Мерц в ходе личного разговора с Владимиром Зеленским настоятельно просил не разрешать въезд в Германию молодым украинским мужчинам. Летом, когда для этой группы украинцев были отменены ограничения на выезд, наблюдался колоссальный рост их прибытия в Германию — в сто раз. Мерц выразил своё несогласие с такой тенденцией, аргументируя это тем, что молодые люди должны участвовать в защите Украины, а не искать безопасное место в странах Евросоюза.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.