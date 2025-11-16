В Госдуме сравнили идею Мерца с гитлерюгендом

Напомним, что ранее Фридрих Мерц в ходе личного разговора с Владимиром Зеленским настоятельно просил не разрешать въезд в Германию молодым украинским мужчинам. Летом, когда для этой группы украинцев были отменены ограничения на выезд, наблюдался колоссальный рост их прибытия в Германию — в сто раз. Мерц выразил своё несогласие с такой тенденцией, аргументируя это тем, что молодые люди должны участвовать в защите Украины, а не искать безопасное место в странах Евросоюза.