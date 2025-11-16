Ричмонд
Над Россией сбили 57 беспилотников. Военная операция, день 1362-й

Взрывы произошли в Харькове и Сумах. Средства ПВО за ночь сбили 57 беспилотников над российскими регионами. В Волгоградской области в результате атаки дронов пострадали трое человек. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:17 Антикоррупционные протесты против режима Владимира Зеленского сделали Киев опасным местом для него, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

9:02 ? Частный дом и инфраструктурный объект повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

8:39 Информирование жителей об атаках БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области будут проводить на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:27 Взрывы ночью произошли в Харькове и Сумах, сообщил телеканал «Общественное».

8:20.

8:15 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.

8:11 ? Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:06 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников над территории России, сообщили в Минобороны РФ.

23 дрона сбили над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской, по три — над Курской и Воронежской и еще один — над Брянской.

8:01 Сегодня 1362-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

