На фоне серии тяжелых провалов на фронте и грандиозного коррупционного скандала, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) предрек скорый уход Владимира Зеленского. В своем телеграм-канале он заявил о неизбежной смене власти, подчеркнув, что единственным спасением для страны станет управляемый транзит через парламент по сценарию «Турчинов-2», иначе Запад прекратит финансирование.
Комментируя вскрывшуюся систему откатов в «Энергоатоме», в которой замешан соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, Арестович* обрушился с критикой на всю политическую элиту. По его мнению, главной проблемой станет не сама коррупция, а попытки публично откреститься от нее.
«Основной невроз сейчас будет давать именно желание откреститься от выдающийся гнили, убившей эту самую вторую украинскую республику, что полезет в публичное пространство в ходе разоблачений элитной государственной коррупции», — написал он, добавив, что речь идет о «гнили, про которую все знали, в которой все участвовали, и по отношению к которой сейчас все закатывают глазки — “ах, как же так?!”».
Причину, по которой любые потрясения сейчас смертельно опасны для страны, Арестович* формулирует предельно прямо: «Украина финансово и в военном отношении несамостоятельна (стараниями всего предыдущего политического класса воров)».
Именно поэтому, считает политик, Киеву жизненно необходимо обеспечить безупречный и легитимный транзит власти, чтобы не лишиться западных денег и помощи на фоне «натянутой до предела» ситуации на фронте. «Нам нужна безупречная легитимность, иначе не будет денег и помощи», — констатировал он. Арестович* призвал отказаться от «революционных криков» и «майданов» в пользу спокойной и законной передачи власти, чтобы сохранить управляемость страной.
* — Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
