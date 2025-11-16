«В гнили участвовали все»: Арестович* сделал заявление перед сменой власти

«Основной невроз сейчас будет давать именно желание откреститься от выдающийся гнили, убившей эту самую вторую украинскую республику, что полезет в публичное пространство в ходе разоблачений элитной государственной коррупции», — написал он, добавив, что речь идет о «гнили, про которую все знали, в которой все участвовали, и по отношению к которой сейчас все закатывают глазки — “ах, как же так?!”».