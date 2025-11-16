Telegraph: в Британии готовится заговор против премьера Стармера

«Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство», — говорится в материале.
Газета пишет, что Рэйнер уже предлагает членам британского парламента должности с своём возможном кабмине в обмен на их поддержку.
Ранее заместитель британского премьера Дэвид Лэмми предупредил главу правительства Кира Стармера о слишком частых поездках за рубеж.
