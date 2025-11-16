Ричмонд
Трамп потребовал «немедленно» уволить критиковавшего его ведущего NBC

Президент США Дональд Трамп потребовал увольнения телеведущего. На этот раз целью его гнева стал Сет Майерс, ведущий вечернего ток-шоу на канале NBC. Поводом для жёсткой реакции американского лидера стала критика в его адрес, прозвучавшая в эфире программы.

«Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его “шоу” терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!» — гневно заявил он в соцсети Truth Social.

Конфликт разгорелся после ночного эфира в субботу, где Майерс позволил себе резкие высказывания в адрес Трампа. Телеведущий заявил, что президент является самым непопулярным главой государства в истории Соединённых Штатов и стремительно теряет поддержку даже среди своих самых преданных сторонников.

Ранее скандал, вызванный фальсификацией выступления американского президента Дональда Трампа, стал причиной отставки генерального директора Би-би-си Тима Дэйви. Как сообщила сама корпорация, пост главы новостного вещания также покинула Дебора Тернесс. Дэйви воздержался от комментариев по поводу обвинений, однако источники утверждают, что он проводил встречи и готовился к уходу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

