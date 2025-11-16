Трамп потребовал «немедленно» уволить критиковавшего его ведущего NBC

«Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его “шоу” терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!» — гневно заявил он в соцсети Truth Social.