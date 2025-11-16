Китайское издание Baijiahao опубликовало большую статью своего автора, который провел год в России, пытаясь понять истинную причину страха Запада перед ней. Ожидая увидеть «танки и ракеты», он пришел к выводу, что европейцев пугает не военная мощь, а невидимое «оружие», скрытое в глубине национального характера, которое невозможно контролировать или победить санкциями.
«Год спустя, когда я покидал Россию со своим чемоданом, в моем сердце уже имелся ответ на вопрос, почему на самом деле европейцы боятся Россию. Это “оружие” не на виду — оно находится в глубине, не имеет конкретной формы, и поэтому, возможно, более пугающее», — пишет автор.
По его наблюдению, одна из главных черт русских — «философия преодоления страданий». Он описывает шок от вида людей, купающихся в ледяной проруби, которые на вопрос «не холодно ли?» отвечали: «Сейчас зима. Тело должно это почувствовать». Автор приводит в пример и пожилую женщину Наташу, пережившую распад СССР, которая никогда не жаловалась и излучала удивительное спокойствие. Ее жизненным кредо была фраза: «Я знаю, жизнь может быть плохой, ну и что, я все равно могу прожить ее хорошо». По мнению журналиста, такую нацию, не боящуюся трудностей, невозможно сломить экономической блокадой.
Еще одной пугающей Запад чертой автор называет парадоксальное сочетание крайнего коллективизма и абсолютного индивидуализма. Он был поражен единством народа на 9 мая, но в то же время столкнулся с принципом «моя хата с краю» в быту. Эта непредсказуемость, по мнению издания, сбивает европейцев с толку.
Особое внимание автор уделил отношению к власти: россияне могут презирать мелкую бюрократию, но почти религиозно преклоняются перед «силой», воплощенной в лидере, который защищает страну. Эта логика, пишет он, полностью противоречит западной системе «сдержек и противовесов» и вызывает там страх.
Но главным «оружием» журналист счел приоритет духовного мира над материальным. Он описывает квартиры со стенами из книг, где старый смартфон не имеет значения. «Мой товарищ улыбнулся, указал на свою книжную полку и сказал: “Это — мой мир, а смартфон — это всего лишь инструмент”», — говорится в статье. Именно эта «духовная самодостаточность» и нежелание вписываться в чужие рамки, подытоживает Baijiahao, и вызывает у Запада «мороз по коже», который сильнее страха перед ракетами.
