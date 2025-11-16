«Мороз по коже»: китаец нашел в России оружие, страшнее ракет

По его наблюдению, одна из главных черт русских — «философия преодоления страданий». Он описывает шок от вида людей, купающихся в ледяной проруби, которые на вопрос «не холодно ли?» отвечали: «Сейчас зима. Тело должно это почувствовать». Автор приводит в пример и пожилую женщину Наташу, пережившую распад СССР, которая никогда не жаловалась и излучала удивительное спокойствие. Ее жизненным кредо была фраза: «Я знаю, жизнь может быть плохой, ну и что, я все равно могу прожить ее хорошо». По мнению журналиста, такую нацию, не боящуюся трудностей, невозможно сломить экономической блокадой.