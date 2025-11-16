Жителей Москвы предупредили о ледяном дожде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник в Москве ожидаются ледяные дожди, а также снег или мокрый снег, сообщает РИА «Новости».
Тишковец сказал, что ближайшей ночью в столице установится минусовая температура воздуха при переменной облачности и отсутствии осадков. Вечером понедельника воздух прогреется до 2−5 выше нуля.
Ветер будет дуть с юга, порывы могут достигать 11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
Другой синоптик, Михаил Леус, недавно заявил, что минувшая ночь стала в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура в столице опустилась до 4,3 градуса ниже нуля, по области она местами была ниже минус 7,5 по шкале Цельсия. Похолодание произошло после первого снега.
15 ноября в Москве выпало рекордное количество осадков.
