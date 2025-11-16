Жителей Москвы предупредили о ледяном дожде

Другой синоптик, Михаил Леус, недавно заявил, что минувшая ночь стала в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура в столице опустилась до 4,3 градуса ниже нуля, по области она местами была ниже минус 7,5 по шкале Цельсия. Похолодание произошло после первого снега.