Президент Туркменистана прибыл в Узбекистан с госвизитом

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.
Мирзиёев встретил туркменского коллегу в аэропорту.
«В международном аэропорту “Ташкент-Хумо” прошла беседа Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в нашу страну с государственным визитом. Главы государств обменялись приветствиями и мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки», — говорится в сообщении.
Далее прошла церемония официальной встречи лидера Туркменистана.
«Шавкат Мирзиёев пригласил высокого гостя на трибуну. В исполнении военного оркестра прозвучали гимны двух стран. Почетный караул прошел перед главами государств торжественным маршем. Президенты поприветствовали членов официальных делегаций», — говорится в сообщении.
Основные мероприятия визита состоятся 17 ноября.
В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и углубления многопланового сотрудничества прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств примут участие в церемонии запуска зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз», обменяются мнениями по международной и региональной повестке.
По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и подписать пакет двусторонних документов.
Президент Туркменистана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.