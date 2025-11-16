Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Туркменистана прибыл в Узбекистан с госвизитом

Сердар Бердымухамедов примет участие в переговорах на высшем уровне, а также в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 16 ноября — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.

Мирзиёев встретил туркменского коллегу в аэропорту.

«В международном аэропорту “Ташкент-Хумо” прошла беседа Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в нашу страну с государственным визитом. Главы государств обменялись приветствиями и мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки», — говорится в сообщении.

Далее прошла церемония официальной встречи лидера Туркменистана.

«Шавкат Мирзиёев пригласил высокого гостя на трибуну. В исполнении военного оркестра прозвучали гимны двух стран. Почетный караул прошел перед главами государств торжественным маршем. Президенты поприветствовали членов официальных делегаций», — говорится в сообщении.

Основные мероприятия визита состоятся 17 ноября.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и углубления многопланового сотрудничества прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств примут участие в церемонии запуска зоны приграничной торговли «Шават-Дашогуз», обменяются мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируют принять Совместное заявление и подписать пакет двусторонних документов.

Президент Туркменистана также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.